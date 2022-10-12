بيلد: 3 أسباب تشعل غضب نجوم بايرن من ناجلسمان

يشعر لاعبو بايرن ميونيخ بالغضب من يوليان ناجلسمان مدرب الفريق بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن، اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن لاعبو بايرن ميونيخ من ناجلسمان مدرب الفريق للأسباب التالية:

أولا

بعض اللاعبين يفتقدون ردود الفعل التكتيكية لناجلسمان على مسار المباراة، إذ يقلل ناجلسمان من التدخل والتعديل خلال مجريات الـ 90 دقيقة على أرض الملعب

ثانيا

بعض اللاعبين لا يجدون تفسير لقرارات المدرب في اختيار التشكيلات والتبديلات، خاصة أن ناجسلمان مدرب لا يتواصل كثيرا مع فريقه في هذا الصدد.

ثالثا

السلوك الشخصي للمدرب الألماني الشاب المتهور في بعض الأحيان لا يلقى قبولا من جانب اللاعبين.

هربرت هاينز رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ شدد في وقت سابق على تمسك النادي بـ يوليان ناجيلمسان على رأس الفريق.

وانتشرت تقارير تفيد باقتراب إقالة ناجيلسمان بسبب سلسلة النتائج السلبية مؤخرًا على المستوى المحلي.

ويعيش بايرن ميونيخ أسوأ بداية له منذ موسم 2010-2011، حيث جمع 16 نقطة فقط في أول 9 مباريات بالدوري.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 16 نقطة من 9مباريات، بفارق 4 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.