بيلد: 3 أسباب تشعل غضب نجوم بايرن من ناجلسمان

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

حزن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ بعد الهزيمة أمام فياريال

يشعر لاعبو بايرن ميونيخ بالغضب من يوليان ناجلسمان مدرب الفريق بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن، اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن لاعبو بايرن ميونيخ من ناجلسمان مدرب الفريق للأسباب التالية:

أخبار متعلقة:
سكاي: الاتحاد الإنجليزي قد يستعين بقارئ شفاه للتحقيقات في شجار هندرسون وجابرييل جوارديولا: لم أتحدث مع هالاند بشأن إراحته.. ووجود ريال مدريد يصعب التتويج بدوري الأبطال بيراميدز يدشن فريق كرة قدم سيدات

أولا

بعض اللاعبين يفتقدون ردود الفعل التكتيكية لناجلسمان على مسار المباراة، إذ يقلل ناجلسمان من التدخل والتعديل خلال مجريات الـ 90 دقيقة على أرض الملعب

ثانيا

بعض اللاعبين لا يجدون تفسير لقرارات المدرب في اختيار التشكيلات والتبديلات، خاصة أن ناجسلمان مدرب لا يتواصل كثيرا مع فريقه في هذا الصدد.

ثالثا

السلوك الشخصي للمدرب الألماني الشاب المتهور في بعض الأحيان لا يلقى قبولا من جانب اللاعبين.

هربرت هاينز رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ شدد في وقت سابق على تمسك النادي بـ يوليان ناجيلمسان على رأس الفريق.

وانتشرت تقارير تفيد باقتراب إقالة ناجيلسمان بسبب سلسلة النتائج السلبية مؤخرًا على المستوى المحلي.

ويعيش بايرن ميونيخ أسوأ بداية له منذ موسم 2010-2011، حيث جمع 16 نقطة فقط في أول 9 مباريات بالدوري.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 16 نقطة من 9مباريات، بفارق 4 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.

بايرن ميونيخ ناجلسمان
نرشح لكم
بن ناصر: لعبنا بروح عالية أمام تشيلسي والطرد صعب مهمتنا سبورت: برشلونة يراقب إنزو فيرنانديز لخلافة بوسكيتس مالك لاتسيو يوضح حقيقة انتقال ميلينكوفيتش سافيتش لـ يوفنتوس مواعيد مباريات الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - مباريات مصيرية في دوري الأبطال.. ومواجهات صعبة لسلة الأهلي والاتحاد مدرب سان جيرمان يكشف حقيقة طلب كيليان مبابي للرحيل كادينا كوبي: 20 غرزة لـ روديجير.. وفحص طبي جديد أنشيلوتي: إصابة روديجير خطيرة.. لعبنا سيئا لكننا لا نستسلم بوتر يطلق تعاويذه.. تشيلسي يكرر فوزه على ميلان ويتصدر مجموعة دوري الأبطال
أخر الأخبار
جوتا: ليفربول سيعود أقوى 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23 21 دقيقة | الكرة المصرية
طارق حامد يعتذر لجمهور اتحاد جدة بعد التعادل مع ضمك 52 دقيقة | الوطن العربي
رودري: التعادل مع كوبنهاجن؟ لا نشعر بالحزن بعد هذا الأداء ساعة | دوري أبطال أوروبا
16 لاعبا.. صفقات إنبي في سوق انتقالات 22-23 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة وتقسيمة قوية.. وتأهيل عمار حمدي يتواصل 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي