سكاي: الاتحاد الإنجليزي قد يستعين بقارئ شفاه للتحقيقات في شجار هندرسون وجابرييل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون و جابريل ميجاليس

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن إمكانية استعانة الاتحاد الإنجليزي بمتخصص في قراءة لغة الشفاه من أجل التحقيقات في واقعة الشجار بين جوردان هيندرسون وجابرييل ميجاليس.

وحقق أرسنال الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل عدد من لاعبي الفريقين في شجار قوي بعد صدام حدث بين جابرييل ميجاليس لاعب أرسنال وجوردان هيندرسون لاعب ليفربول انتهى بإشارة من الأول نحو الحكم.

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المشادة بين اللاعبين بدأت عقب احتساب الحكم لركلة جزاء لمصلحة أرسنال.

وشدد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي على أنه يعلم بأمر الحادث الذي وقع خلال المباراة ةهم الآن في حوار مع الحكام والناديين من أجل مراجعة تفاصيل الحادث.

وفقا لسكاي فإن الاتحاد الإنجليزي يفكر في الاستعانة بخدمات متخصص في لغة الشفاه من أجل معرفة ما قيل بين اللاعبين بالتحديد.

مايكل أوليفير حكم المباراة قد تحدث مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ويورجن كلوب مدرب ليفربول حول الواقعة وقد تحدثوا مرة أخرى عقب نهاية النباراة وفقا لسكاي فإنه قد أخبر المدربين بأنه سيخبر الاتحاد الإنجليزي بالمزاعم التي قيلت له على أرض الملعب.

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

جابرييل ميجاليس أرسنال ليفربول جوردان هندرسون
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