كرة يد - مدرب الترجي يكشف لاعب من الزمالك طلب استعارته للمشاركة في السوبر جلوب

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

باسم السبكي - يد الترجي - الصورة من حساب الترجي

كشف باسم السبكي مدرب فريق الترجي لكرة اليد عن طلب الفريق التعاقد مع مصطفى بشير لاعب الزمالك لتدعيم الفريق خلال كأس العالم للأندية.

وتأهل الترجي لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد التتويج بالبطولة العربية على حساب الزمالك.

وقال السبكي في تصريحات عبر قناة المحور: "خروج يحيى الدرع أثر على مستوى الزمالك قليلا خصوصا في النهاية الهجومية وبديله حتى الآن يبدو أنه لم يتأقلم مع الفريق بشكل كبير".

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وتابع "لدينا بعض النواقص في الفريق وسنحاول التعاقد مع بعض التدعيمات من أجل كأس العالم للأندية، يشرفني تواجد أحمد الأحمر معنا ولكنه اتفق مع الخليج السعودي على حد علمي ولكننا طلبنا التعاقد مع مصطفى بشير ونتمنى أن يقابل طلبنا بالموافقة".

وتحدث السبكي عن الفارق بين الأهلي والزمالك قائلا: "الأهلي كان منتعشا لأنه لم يشارك في البطولة العربية وحين واجهناه كانت تلك المباراة التاسعة لنا في فترة قصيرة ولكن اعتقد إننا إذا كنا واجهنا الأهلي في المباراة النهائية كنا سنفوز أيضا".

"إذا تلقيت عرضا من الأهلي لتدريبه؟ حاليا أنا لدي عقد مع الترجي وسأشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية ولا يمكن أن أتركهم ولكن إذا لم أكن أدرب أي فريق وسنحت لي الفرصة فأنا مدرب محترف وأي مكان سيمثل لي الإضافة قد أذهب إليه".

وكان FilGoal.com قد علم أن أربعة لاعبين من الزمالك قد تلقوا عروضا لاستعارة لاعبيه من قبل أندية مشاركة في البطولة العربية ومن ضمنهم مصطفى بشير الذي تلقى عرضا من الترجي.

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