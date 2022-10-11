خبر في الجول - الزمالك يتلقى عروضا لأربعة من لاعبي اليد للمشاركة في سوبر جلوب

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك ضد مولودية الجزائر

تلقى نادي الزمالك عروضا من أربعة أندية مختلفة من أجل ضم رباعي الفريق في قائمة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية بطولة العالم لأندية كرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية بصفته ممثل إفريقيا بينما الترجي كبطل كأس العرب.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى عروضا لأربعة من لاعبي فريقه للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

ووصل إلى الزمالك عرضا رسميا من نادي مضر السعودي من أجل ضم كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى الفريق.

كما تلقى الزمالك عرضا من الخليج السعودي لضم أحمد الأحمر الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الترجي.

وأرسل نادي الترجي التونسي عرضا بالفعل إلى الزمالك من أجل ضم مصطفى بشير لاعب الفريق.

وآخر العروض التي تلقاها الزمالك كانت من نادي الكويت الكويتي من أجل ضم حسن قداح.

ومن المقرر أن يتم رفع أمر العروض المقدمة للزمالك إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لاتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الأولى: ماجديبورج الألماني - جامعة سيدني الأسترالي - الخليج السعودي

الثانية: الأهلي - بنفيكا البرتغالي - مضر السعودي

الثالثة: كيلسي البولندي - الكويت الكويتي - تاوباتي البرازيلي

الرابعة: برشلونة - الترجي التونسي - كلوب مينيستروس المكسيكي

وارتفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى منافسات نصف النهائي.

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