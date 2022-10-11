أمو يعلن العودة عن قرار الاعتزال "سأعود أقوى"

تراجع محمد عادل أمو لاعب مصر للمقاصة عن قراره باعتزال كرة القدم.

محمد عادل أمو النادي : مصر للمقاصة

أمو كان قد قرر اعتزال كرة القدم يوم أمس الإثنين بسبب عدم قيده مع أي فريق.

وكتب أمو عبر حسابه على فيسبوك: "نظرا لبعض الظروف التي عشتها ومريت بها خلال مشواري في كرة القدم على وقعت ووقفت فيها 1000 مرة، الأزمة الأخيرة كانت مثل الصاعقة علي وعلى أسرتي ولذلك قررت استكمال المشوار الذي بدأته".

وتابع "سأكون على تم الجاهزية للعودة في أقرب وقت للدوري وأشعر جميع من ساندوني، قراري كان نابعا من حالة نفسية صعبة ولكن وأعدكم بالعودة أقوى وأفضل من الماضي".

صاحب الـ 23 عاما شارك مع مصر للمقاصة خلال الموسم الماضي في 22 مباراة وسجل هدفا واحدا.