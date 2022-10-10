بسبب عدم قيده مع أي فريق.. لاعب مصر للمقاصة يعتزل كرة القدم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

محمد عادل أمو

أعلن محمد عادل أمو لاعب مصر للمقاصة اعتزاله كرة القدم والكتفاء بالفترة الي خاضها فالملاعب بسبب عدم تعاقد أي فريق معه حتى الآنقبل ساعتين من غلق باب القيد.

محمد عادل أمو

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

اللاعب شارك مع مصر للمقاصة في الموسم الماضي وهبط مع الفريق لدوري الدرجة الثانية.

وكتب أمو عبر حسابه على فيسبوك: "ساعات متبقية على غلق باب القيد وأنا لم أتعاقد مع أي فريق على الرغم من توقيعي مع فريقين المصري والإسماعيلي، كنت أتعامل مع الناس بثقة كبيرة ووقعت للمصري وانتظرت صرف الشيكات وكان الأمر قبل أن يتوى إيهاب جلال تدريب المصري ولذلك أخبرت وكيلي إنني مستعد لفعل أي شيء من أجل اللعب مع إيهاب جلال لأنه أكثر من ساعدني في حياتي".

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وتابع "انتظرت أكثر من أسبوعين حتى شعرت بعدم اهتمام من المسؤولين وأخبرت وكيلي أن يبحث عن عرضا آخر وأخبرني إن الإسماعيلي يريدني وأنا أحب الإسماعيلي جدا وافقت وجلست مع يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي وأخبروني أن أنتظر النقود لمدة 20 يوم وفي اليوم الأخير من القيد أخبروا وكيلي إنهم لن يتمكنوا من اتمام التعاقد لعدم وجود أموال في النادي".

وأتم "حاليا أنا أتحدث مع جميع الأندية ولكنهم أغلقوا قائمتهم بالفعل ولذلك قررت ألا ألعب كرة القدم مرة أخرى وأشكر جميع من ساعدني وأشكر فريقي وأتمنى لهم الصعود من جديد وأنا واثق أن ما حدث كان خيرا لي ولكن لأسباب شخصية لن ألعب كرة القدم من جديد".

صاحب الـ 23 عاما شارك مع مصر للمقاصة خلال الموسم الماضي في 22 مباراة وسجل هدف واحد.

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