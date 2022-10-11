مؤتمر كلوب - تحديد فترة غياب أرنولد ودياز.. وموقف روبرتسون أمام رينجرز

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام برايتون

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن حزنه بسبب خسارة ثلاثة لاعبين بجانب الهزيمة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعرض ثلاثي ليفربول لويس دياز وترينت أرنولد وجويل ماتيب للإصابة في خسارة الريدز أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد ليفربول لمواجهة رينجرز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "علينا أن نكون حذرين بشأن عودة لويس دياز، كان من الممكن أن تكون الإصابة أطول".

وأضاف "فترة علاج دياز تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع".

وعن موقف المصابين كشف "روبرتسون جاهز وسيتواجد في قائمة الفريق غدا لكن الوضع ليس نفسه بالنسبة لكورتيس جونز وماتيب".

وتابع "من الصعب تحديد مدة غياب أرنولد ولكن سمعت أن العلاج سيصل إلى أسبوعين، سنرى ما سيحدث".

أما عن ماتيب فأوضح "يعاني من إصابة في الساق ولا أعتقد أنه سيكون متاحا لفترة وسنرى ما سيتم إخبارنا به من الجهاز الطبي".

وبسؤاله عن مواجهة رينجرز "دائما ما تكون مواجهات خارج أرضك صعبة، لم يسبق لي اللعب هناك من قبل".

وبالعودة لمواجهة أرسنال شدد "خسرنا المباراة وثلاثة لاعبين".

وواصل "نحن بحاجة إلى التركيز للعبور بالسفينة، نعلم أن هذا الموسم سيكون مختلفا بسبب كأس العالم ولا نزال في المراحل الأولى".

واختتم تصريحاته "آسف للجماهير على النتائج، علينا أن نواصل القتال نعم الوضع صعب ولكننا أمام تحد ولن نستسلم أبدا".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتذيل رينجرز ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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