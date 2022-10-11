مؤتمر ناجسلمان - عن ظهور مهاجم شاب جديد.. وحسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال

يرى يوليان ناجسلمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ أن فريقه مكتمل رغم افتقاد الفريق لمهاجم صريح رقم 9.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فيكتوريا بلزن في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي: "إذا فزنا غدا، سيكون في رصيدنا 12 نقطة، وسنكون في وضع جيد للوصول إلى الدور التالي. وهذا من شأنه أن يمنحنا الهدوء اللازم".

وأضاف "أزمة المهاجم؟ لقد صنعنا الكثير من الفرص. إحصائيًا، لدينا فرص أكثر من العام الماضي. إنه لأمر جيد أن يكون لدينا المزيد من المرونة في المقدمة، عليك أن ترى الصورة الأكبر".

وتابع "عندما تسجل أهدافًا أقل، من السهل القول إننا نفتقد مهاجمًا لكن مهمتي هي التأكد من قدرتنا على التعويض (لعدم وجود رقم 9). لكن الفريق جيد بما فيه الكفاية".

وكان روبرت ليفاندوفسكي رحل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف وانتقل إلى برشلونة فيما انتدب الفريق البافاري ساديو مادني.

ولا يمتلك بايرن ميونيخ سوى تشوبو موتينج وماتيس تيل صاحب الـ17 عاما في هذا المركز.

وعلقّ ناجسلمان "ماتيس تل مرشح للانضمام إلى التشكيلة الأساسية. إنه لاعب شاب موهوب، يقوم بالعديد من الأشياء بشكل جيد للغاية. لديه أيضًا بعض الأشياء التي يحتاج إلى تغييرها".

ويحتل بايرن صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ويليه إنتر ميلان برصيد 6 نقاط ويليه برشلونة برصيد 3 نقاط ثم بلزن دون نقاط.