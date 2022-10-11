انتهت دوري الأبطال - ميلان (0) - (2) تشيلسي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بالهدف مع تشيلسي أمام ميلان

إيه سي ميلان تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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