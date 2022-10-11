الدوري المصري – تعرف على قائمة الزمالك كاملة بعد ميركاتو شهد 10 صفقات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:30

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لـ الزمالك قبل مباراة فلامبو

بعد فترة انتقالات طويلة في الدوري المصري أغلق باب القيد أخيرا قبل أيام على بداية المسابقة.

وأتم الزمالك تعاقده مع 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعرض لكم FilGoal.com شكل قائمة الزمالك لموسم 2022-2023 بعد إغلاق باب القيد وتحديد الوافدين والراحلين.

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حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم – السيد عطية.

الدفاع: محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبدالله جمعة – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد طارق.

خط الوسط : زكريا الوردي – نبيل عماد "دونجا" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور _ عمرو السيسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد مصطفى "زيزو" – إبراهيما نداي – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – سيف فاروق جعفر – يوسف أسامة نبيه – محمد حسام "بيسو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون إيكنيولا – يوسف حسن – حسام أشرف.

وسيتم قيد حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق والسيد عطية ومحمد نديم وحسام عبد المجيد ويوسف حسن في قائمة الناشئين مواليد 2001 و 2003.

وسيكون من المتاح تصعيد لاعبين آخرين من مواليد 2001 و2002 و2003.

وتوج الزمالك بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه.

وسيفتتح الزمالك الدوري بمواجهة سموحة في الجولة الأولى.

الزمالك الدوري المصري
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