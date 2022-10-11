طائرة - مصدر من الأهلي يرد على تصريحات هناء حمزة بشأن تجديد مريم مصطفى.. وإجراء قانوني

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

مريم مصطفى - كرة طائرة سيدات الأهلي

نفى مصدر من النادي الأهلي تصريحات هناء حمزة نائب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ووالدة مريم مصطفى لاعبة الأهلي بشأن تجديد عقودها ورغبتها في الانضمام إلى الزمالك.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى ضد مريم مصطفى لاعبة الفريق بسبب انقطاعها عن التدريبات بعد التجديد، فيما تقدمت اللاعبة بشكوى بإعلان رغبتها الانضمام إلى الزمالك والتشكيك في تعاقدها مع الأهلي.

وكانت هناء حمزة قد قالت في تصريحات نارية عن تعرض ابنتها للظلم بطريقة مشابهة لما فعله الأهلي مع عبد الله السعيد وتزوير عقود تجديدها وأن تعاقدها مع الزمالك صحيح بنسبة مليون%. (تفاصيل من هنا)

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وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة انقطعت عن التدريبات لرغبتها في الرحيل بعد تجديد تعاقدها مع الأهلي لمدة أربعة مواسم".

وأضاف المصدر "تصريحات هناء حمزة والدة اللاعبة ونائب رئيس اتحاد الطائرة غير صحيحة على الإطلاق، مريم وقعت على عقود التجديد بشكل موثق بالصوت والصورة وتظهر فيها توقيعها بالكتابة والبصمة".

وتابع "أمر التجديد كان في حضور والدتها والعامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي".

وكشف المصدر "مريم اشترت بنفسها عقود الموسم الجديد من الاتحاد، وتسلم أية مستحقات مالية يتم عبر الحسابات البنكية وليس بشكل يدوي"

وأوضح المصدر "تم توثيق العقود الخاصة باللاعبة واعتمادها من جانب اللجنة الأولمبية، والعقد تضمن بالفعل شرط جزائي بناء على رغبتها في وضع بند يتيح لها الرحيل في حال حصولها على منحة دراسية بالخارج، ولم يحدث أن قدمت أي طلب يفيد برغبتها في الرحيل كما أنها لا تملك استغناء أو إخلاء طرف من الأهلي كما تقول والدتها".

وواصل "الأهلي قدّم حافظة مستندات تحتوي على 200 مستند إلى الجهات المختصة".

واختتم مصدر الأهلي تصريحاته "النادي متمسك بحقه القانوني والجنائي فيما يخص تصريحات هناء حمزة والتي وجهت فيها الاتهامات للنادي بالتزوير في محررات وعقود رسمية بخلاف الحقيقة".

ومن المقرر أن تقام قرعة منافسات الدوري المصري لسيدات الكرة الطائرة يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري.

وينطلق دوري السيدات للموسم الجديد يوم 5 نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد المصري قد قرر إيقاف مريم مصطفى لحين عرض الواقعة على الاتحاد الدولي قبل اتخاذ القرار النهائي.

كرة طائرة سيدات الأهلي مريم مصطفى هناء حمزة
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