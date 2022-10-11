هناء حمزة: الأهلي يفعل مع ابنتي مثل عبد الله السعيد.. عقدها في الزمالك سليم مليون%

شنت هناء حمزة والدة مريم مصطفى، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، هجوما عنيفا على الأهلي بسبب أزمة ابنتها.

وصرّحت حمزة عبر etc: "ما يحدث معنا منذ 5 أشهر عيب، احنا متقطعين من اللجان الإلكترونية للأهلي".

وأكملت: "عقد ابنتي انتهى مع الأهلي وجعلوها توقّع على بياض لتأخذ بقية مستحقاتها، لم تحصل عليها وهم استغلوا ذلك الورق وأرسلوه لاتحاد الطائرة بصفته عقد تجديد، لكنه عقد مزور، وضعوا فيه شرطا جزائيا يبلغ 3 ملايين جنيه رغم أن أقصى ما تتقاضه هو 300 ألف جنيه سنويا من الأساس".

وأشارت: "لم تكن تعرف أنهم سيستغلون هذا التوقيع في التجديد، ابنتي تثق في الأهلي لأنه تلعب فيه من عمر 8 سنوات".

وأوضحت: "موقفي حرج لأني نائب رئيس اتحاد الطائرة ولا أستطيع الدفاع عن ابنتي، تنحيت بالكامل عن القضية في الاتحاد وتركتهم هم ليأخذوا القرار الذي يرضي ضميرهم، لكن الأهلي يمارس ضغوطا كبيرة".

وتابعت: "يريدون فرم ابنتي وتجميدها كما حدث مع عبد الله السعيد، لقد وقعت عقدا سليما مليون% مع الزمالك".

وزعمت: "نتعرض للفرم في الأهلي لأني ابني فكر في دخول الانتخابات في قائمة محمود طاهر".

وأكدت: "ابنتي لاعبة دولية والأفضل في مركزها ورغم ذلك الجهاز الفني للأهلي كان (فارمها) وجعلوها تخرج إعارة لنادي الصيد، ما يحدث ظلم بيّن".

وأشارت: "يجب أن يكسب الأهلي سواء بالظلم أو العافية أو البلطجة. وما المشكلة في الانتقال للزمالك؟ هذه رغبة اللاعبة ونحن في عصر احتراف وهناك الكثيرون انتقلوا بين الناديين".

وأتمت: "لن أتقلد أي منصب في الزمالك، لم أتقلد طوال عمري منصبا في الأهلي وهو النادي الذي تربيت فيه. لو اختفلت مع أحد من مجلس إدارة الأهلي فكإني أجرمت أو غيّرت ديانتي، يتم إهدار دمي عندما أقول كلمة حق".

وكان عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أوضح كيفية التعامل القانوني بسؤاله عن وضع اللاعبتين مريم مصطفى ودعاء محمد لاعبتي الأهلي والزمالك.

وقال مخلوف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ليس لدينا قاعدة في لائحة المسابقات المصرية تعاقب اللاعب الذي يوقع لناديين".

وأضاف "بناء عليه، نلجأ في تلك الحالات لقانون الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الذي ينص على إيقاف اللاعب المخالف من شهرين إلى 6 أشهر حسب الحالة".

وأوضح "بعد الإيقاف ينضم اللاعب إلى الفريق الذي يرغب في اللعب له، مع رد الأموال التي حصل عليها من الفريق الآخر إذا كان قد حصل منه على أموال".

وكان اتحاد الطائرة قد عقد جلسة استماع للاعبتين يوم الخميس الماضي.

ماذا حدث؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مريم مصطفى جددت تعاقدها مع الأهلي لأربع سنوات بعد نهاية العقد السابق.

ولكن بعدها أرادت مريم الرحيل والانتقال للزمالك وطلبت فسخ التعاقد ولم تنتظم في مران الأهلي.