مروان حمدي يسجل "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري بالفوز على كابسي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

مروان حمدي - المصري

سجل مروان حمدي أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

مروان حمدي

النادي : المصري

المصري

وتغلب المصري على كابسي بستة أهداف دون مقابل في آخر مباريات الفريق البورسعيدي الودية قبل انطلاق الدوري.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر ولم يتم إعلان مواعيد المباريات بشكل رسمي حتى الآن.

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وحقق المصري فوزه على فريق كابسي في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية.

وسجل الفريق البورسعيدي ثلاثة أهداف في الشوط الأول، إذ افتتح مروان حمدي التسجيل بهدف في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف حسن علي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة وأخيرا أضاف مروان حمدي ثاني أهدافه في الدقيقة الثانية والثلاثين.

ونجح الجزائري عبد الرحيم دغموم في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 58 قبل أن يسجل مروان حمدي ثالث أهدافه في الدقيقة 60.

واختتم مروان حمدي التسجيل في الدقيقة 78 ليسجل "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، إسلام أبو سليمة، عمرو السعداوي لخط الدفاع، يتقدمهم الثنائي إيزي إيميكا وحسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم وأحمد الشيخ ومحمد عنتر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.

ويفتتح المصري مبارياته في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.

أما في الجولة الثانية فيلعب المصري ضد بيراميدز قبل أن يواجه إنبي وطلائع الجيش والزمالك على الترتيب.

الدوري المصري المصري مروان حمدي
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