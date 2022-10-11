علي فوزي: مصدوم مما حدث معي في مفاوضات انتقالي إلى المصري.. وحقيقة تواصل الزمالك

أعرب علي فوزي لاعب إنبي عن صدمته مما حدث معه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد أن كان قريبا من الانتقال إلى المصري.

وارتبط اسم علي فوزي بالانتقال إلى المصري في آخر أيام سوق الانتقالات قبل أن تتعطل الصفقة في النهاية ويستمر اللاعب مع إنبي.

وقال علي فوزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "بصراحة أنا مصدوم مما حدث أمس مع نهاية سوق الانتقالات، كانت المفاوضات مع المصري تسير بشكل جيد ولا أعلم ما حدث في النهاية".

وأضاف "كنت أتابع مع مجلس إدارة إنبي وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي جدا واتفقنا على كل شيء".

وكشف فوزي "إنبي طلب من المصري في البداية 15 مليونا وتم تخفيض المبلغ حتى 10 مليون وكان من المقرر أن يكون هناك لاعبين في الصفقة ولكن الأمر تعطل".

وتابع لاعب إنبي "كل موسم يحدث تواصل مع أندية جماهيرية ومن قبل كان هناك تواصل مع الزمالك ولكن الأمور لم تصل لاتفاق نهائي".

وشدد فوزي "كنت أتمنى اللعب لنادي جماهيري خاصة وأن المصري هذا الموسم بشكل مختلف وقوي عن السابق".

وبالحديث عن الأمور المادي قال: "في الحقيقة لا أتقاضى الكثير في إنبي وكنت سأحصل على الضعف تقريبا في صفوف المصري".

وواصل فوزي "ما وصلني أن سبب تعطل الصفقة هو لاعب كان من المفترض أن يدخل لاعب من المصري ضمن الصفقة وهو ما لم يحدث".

واختتم علي فوزي تصريحاته "حدث تفاوض معي للزمالك بعد فوز إنبي بهدفين دون مقابل وسجلت وقتها هدفا".

كان شريف أبو الغيط المتحدث باسم إنبي قد شدد في تصريحات عبر أون تايم سبورتس على أن الظهير الأيمن لديه ثلاثة عروض من الدوري المصري من بينهم المصري.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع إنبي خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

وضم المصري رسميا: عمرو طارق وعمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.