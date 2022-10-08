إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

احتقال مصطفى شلبي بهدفه في الأهلي

تحدث شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمتحدث الرسمي باسمه عما يدور بشأن إمكانية رحيل مصطفى شلبي وعلي فوزي ثنائي الفريق.

وقال أبو الغيط في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك محادثات بشأن مصطفى شلبي مع الزمالك ولكن لا يوجد اتفاق، ويجب أن ندعم مركزه بالشكل الكافي حتى نسمح برحيله".

وأوضح "الزمالك لم يرسل أي عرض رسمي. كلها اتصالات لا ترقى لمستوى العرض الرسمي، ونحن ننتظر تدعيم المركز بشكل كامل ثم نترك القرار لإدارة الكرة".

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وأضاف "مصطفى شلبي قد يرحل وقد يستمر معنا حتى يناير. اللاعب محترم في تعامله معنا ويثق في إدارة النادي".

وواصل "مطالبنا المالية تم تخفيضها بعض الشيء عن 25 مليون جنيه. لا توجد مغالاة نحن نعرف قيمة لاعبينا جيدا، ونحترم رغبة اللاعب في الخروج".

أما فيما يخص علي فوزي قال أبو الغيط " بالنسبة للجهاز الفني ومجلس الإدارة علي فوزي أفضل ظهير أيمن في مصر مع كامل الاحترام للجميع. لم نتعاقد مع بديل يملك الكفاءة، ونحن لا نبيع اللاعب إلا حين يتوافر بديله".

وأضاف "النادي المصري أحد الأندية المهتمة ضمن أكثر من 3 أندية، وليس منهم الأهلي أو الزمالك".

واختتم "نتمنى أن نضم لاعبين من الأهلي والزمالك، ولكن رواتب اللاعبين هناك مرتفعة عن سقف رواتبنا، نتمنى ولكن لا يمكننا ذلك، إذا كان هناك إعارة من الأهلي والزمالك ضمن مستوى رواتبنا لا مشكلة لدينا".

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