تشكيل مانشستر سيتي - لا يحدث كل يوم.. هالاند على دكة البدلاء أمام كوبنهاجن ومحرز أساسي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالهدف أمام ساوثامبتون

يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وبذلك تكون المباراة الأولى التي لا يبدأها هالاند أساسي مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى الفريق.

ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني بهجوم مكون من خوليان ألفاريز ورياض محرز وجاك جريليتش.

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تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو - مانويل أكانجي - إيمريك لابورت - سرخيو جوميز

الوسط: إكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين.

الهجوم: رياض محرز - خوليان ألفاريز - جاك جريليتش.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح كوبنهاجن في الجولة الثالثة بخمسة أهداف دون مقابل.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بينما يتذيل كوبنهاجن الترتيب بنقطة واحدة.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي هالاند كيفن دي بروين
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