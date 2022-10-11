تشكيل اتحاد جدة – عودة طارق حامد وحجازي أساسي أمام ضمك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام ضمك، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.

وعاد طارق حامد لتشكيل الاتحاد بعدما غاب عن الجولة الماضية أمام الفتح لحصوله على بطاقة حمراء في مواجهة النصر.

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وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر هوساوي – أحمد حجازي – مدالله العليان

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – إيجور كورنادو – حمدان الشمراني

الهجوم: هيلدر كوستا – رومارينهو – عبد الرزاق حمد الله.

وانضم طارق حامد لصفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك فيما يخوض حجازي موسمه الثالث مع الفريق.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

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