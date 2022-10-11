هاري كين يرد على تقارير ربطه بالانتقال إلى بايرن

رد هاري كين نجم توتنام على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

وربطت العديد من التقارير الصحفية قائد إنجلترا بالانضمام للفريق البافاري بعد عدة أشهر.

وقال كين حين سئل عن هذه التقارير يوم الثلاثاء: "أنا أركز تماما مع توتنام وأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي الكبير".

وأضاف في مؤتمر صحفي "كل تركيزي حاليا هو على توتنام ومحاولة الفوز معه".

قبل أسابيع، كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تقدم المسؤولين في فريق بايرن ميونيخ بطلب لهاري كين لاعب توتنام بعدم تمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد كين مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وجاء طلب بايرن ميونيخ من اللاعب لكي يتمكن النادي الألماني من تقديم عرض لإدارة توتنام لضمه عقب نهاية الموسم الحالي.

في الصيف المقبل سيكون متبقي في عقد كين مع توتنام موسم واحد فقط ولذلك ستحاول إدارة بايرن التقدم بعرض من أجله آملين في أن تكون المفاوضات أسهل وأقل قيمة مالية لأن إدارة توتنام قد ترغب في بيعه والاستفادة منه قبل أن يكون لاعبا حرا في 2024.

قبل عدة أشهر، تحدث أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن اهتمام ناديه بضم هاري كين مهاجم توتنام الصيف المقبل.

وقال وقتها في تصريحات لجريدة بيلد "ضم هاري كين في صيف 2023؟ إنه متعاقد مع توتنام. بالتأكيد هو مهاجم كبير، لكن هذا حلم للمستقبل. لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

صاحب الـ 29 عاما كان قريبا العام الماضي من الخروج لولا تمسك الإدارة.

بعض التقارير أشارت إلى أن النادي الألماني كان يرغب في الحصول على خدمات كين في فترة الانتقالات الماضية ليكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن الفريق ولكن الصفقة لم تتم.

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