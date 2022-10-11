خبر في الجول - تقلص حظوظ الونش باللحاق بمواجهة فلامبو البورندي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش

تقلصت حظوظ محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بشأن المشاركة خلال مواجهة فلامبو البوروندي.

ويلعب الزمالك ضد فلامبو البوروندي يوم الجمعة المقبل ضمن إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص مشاركة الونش في مواجهة فلامبو باتت ضعيفة للغاية بسبب عدم الجاهزية.

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ويواصل المدافع الدولي المصري أداء برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية.

فيما سيعود الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي بعد اكتمال جاهزيتهما.

وكان الثلاثي، الونش وعاشور وشيكابالا قد غاب عن مباراة الذهاب التي حسمها الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد من ضربة رأسية.

يذكر أن الونش في مواجهتي الزمالك ضد إليكت التشادي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الونش أن يسجل هدف تعزيز انتصار الأبيض في لقاء الإياب بكرة رأسية.

الزمالك الونش
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