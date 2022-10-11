للأندية خارج إنجلترا فقط.. ذا أثليتك يكشف عن الشرط الجزائي في عقد هالاند

كشف موقع "ذا أثليتك" عن وجود شرط جزائي في عقد إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي يمكن تفعيله في صيف 2024.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى وجود شرط جزائي يسمح بـ رحيل هالاند إلى ريال مدريد.

لكن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد نفى ذلك بقوة وصرح: "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لـ ريال مدريد أو لأي فريق آخر، هذا غير صحيح".

لكن بحسب التقرير، فالشرط الجزائي موجود بالفعل ويبلغ 200 مليون يورو.

المعلومة المثيرة أن هذا الشرط يمكن تفعيله فقط بواسطة أندية غير إنجليزية، مما يبعد عمالقة الدوري الإنجليزي من المنافسة.

التقرير نفسه استدرك وأوضح أن ذلك لن يجعل من مهمة الأندية المهتمة بـ هالاند سهلة، إذ يتوجب عليهم دفع عمولة كبيرة لوكيله، بالإضافة إلى تحمُل راتبه الضخم الذي سيتزايد مع أي خطوة مستقبلية في مسيرته.

هالاند (22 عامًا) أقدم على بداية نارية مع مانشستر سيتي، وسجل 20 هدفًا في 13 مباراة خاضها مع الفريق منذ انتقاله إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند.