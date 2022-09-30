اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 18:37

كتب : بسام أبو بكر

مريم مصطفى ودعاء محمد الأهلي والزمالك كرة طائرة

عقد الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلستي استماع لمريم مصطفى ودعاء محمد لاعبتي الأهلي والزمالك للسماع لأقوالهما في الأزمة المثارة لكل منهما على حدة.

وتحدث عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة لـFilGoal.com قائلا: "تم التحقيق مع اللاعبتين الأسبوع الماضي والاستماع لهما".

وبسؤاله عن إجراءات صدور القرار قال: "حينما تقدم كل من اللجنة القانونية ولجنة شؤون اللاعبين التقارير الخاصة بهما".

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وأردف "نحن استمعنا للاعبتين ومجلس الإدارة الآن ينتظر صدور تقارير اللجنة القانونية وشؤون القانونية لإصدار القرار".

وكشف "دعاء تم اسماع أقوالها قبل مريم بفترة لأنها قدمت شكوى".

وأتم عمرو مخلوف حديثه قائلا: "من الوارد استدعاء لجنة شؤون اللاعبين واللجنة القانونية تقوم باستدعائهما مجددا".

ماذا حدث؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مريم مصطفى جددت تعاقدها مع الأهلي لأربع سنوات بعد نهاية العقد السابق.

ولكن بعدها أرادت مريم الرحيل والانتقال للزمالك وطلبت فسخ التعاقد ولم تنتظم في مران الأهلي.

وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية واتحاد الطائرة ضد لاعبته.

أما فيما يتعلق بدعاء فهي عادت من إصابة في الرباط الصليبي ولم تشارك مع الزمالك خلال الموسم الماضي كما أنها لم تحصل على مستحقاتها.

لذا قامت دعاء بفسخ التعاقد من طرف واحد ووقعت على عقود انضمامها للأهلي.

وقدم الأهلي والزمالك عقودهما مع اللاعبتين لاتحاد الكرة الطائرة ليفصل في الأزمة.

كرة طائرة مريم مصطفى دعاء محمد الأهلي الزمالك
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