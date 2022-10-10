التدعيمات مستمرة.. أسوان يضم رافاييل إياجوا

أعلن نادي أسوان تعاقده مع النيجيري رافاييل إياجوا لاعب فريق لوبو ستارز السابق.

وأشار النادي إلى أن إياجوا قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وسبق للاعب أن لعب في صفوف تولسا الأمريكي وليشتروم النرويجي، كما سبق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية مع فريقي بلاتوه يونايتد ولوبو ستارز.

ويلعب إيواجوا في مركز الوسط المدافع.

صاحب الـ 24 عاما شارك مع لوبو ستارز في 23 مباراة خلال الموسم الماضي في الدوري النيجيري وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصنع هدفين.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا والمغربي أحمد بلحاج وأحمد حمودي وإبراهيم عايش وعبد الرحمن العشري وميدو العطار وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا.

وتراجع أسوان عن ضم محمود بن والي.

ويفتتح أسوان مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.