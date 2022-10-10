نهاية الثقة.. شتوتجارت يقيل مدربه بعد بداية كارثية للموسم

أعلن نادي شتوتجارت الألماني عن إقالة مديره الفني بيليجرينو ماتاراتزو من تدريب الفريق.

ووجّه شتوتجارت الشكر لـ ماتاراتزو في بيانٍ رسمي، دون أن يعلن عن بديله في قيادة الفريق.

وصرّح ماتاراتزو بعد إقالته: "رحلتنا انتهت في شتوتجارت، كانت سنوات قوية وجميلة وحملت العديد من اللحظات الرائعة التي ستظل خالدة".

Der VfB hat Pellegrino #Matarazzo mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 44-Jährige war im Dezember 2019 als Cheftrainer zum #VfB gekommen und hatte die Mannschaft mit dem Brustring seitdem in 100 Pflichtspielen betreut. Zur Meldung ⤵ https://t.co/IhY3XLNlyQ — VfB Stuttgart (@VfB) October 10, 2022

وأضاف: "سأظل ممتنًا للأبد للفرصة التي حصلت عليها للتقدم في عالم التدريب".

وتابع: "لطالما استمتعت بالقدوم للعمل مع أشخاص رائعين".

وأردف: "شتوتجارت مكان مميز، شيء لن تفهمه حتى تشكّل جزءًا من النادي".

وأتم: "أتمنى الأفضل للفريق والنادي والجماهير".

فيما عبّر سفين ميسلينتات المدير الرياضي عن امتنانه لمسيرة ماتاراتزو مع النادي الألماني العريق.

وقال ميسلينتات: "عندما أحضرنا رينو لتدريب شتوتجارت منذ 3 سنوات، كنا مقتنعين بإمكانياته ومهاراته كمدرب".

وتابع المدير الرياضي السابق لـ أرسنال: "رينو لم يوف توقعاتنا فحسب، بل تجاوزها، حتى وقت الصعوبات الرياضية لم نشك فيه أبدًا وظللنا مقتنعين بقدراته وأنه المدرب الأفضل لنا".

وأتم: "لكن بعد تحليل عميق الموسم الماضي حيث نجحنا في البقاء بالدوري بآخر دقيقة، بدأنا الموسم الجديد بآمال مختلفة، لكن للأسف النتائج لم تقابل طموحاتنا، والآن وصلنا للنقطة نرى فيها أن الانفصال عن رينو بات حتميًا".

ماتاراتزو (44 عامًا) مدير فني أمريكي من أصل إيطالي، قاد شتوتجارت في 100 مباراة منذ توليه المهمة بشهر ديسمبر 2019.

ونجح ماتاراتزو في إعادة شتوتجارت للدوري الألماني الممتاز، قبل أن ينجح في إبقائه بالدرجة الممتازة الموسم الماضي في سيناريو مثير.

وسبق لـ ماتاراتزو العمل كمساعد لـ ألفريد شرويدر ويوليان ناجليسمان، قبل أن تراهن عليه إدارة شتوتجارت.

ويحتل شتوتجارت المركز 17 -قبل الأخير- في الدوري الألماني برصيد 5 نقاط من 9 جولات.