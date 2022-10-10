سكاي: صدمة لـ ليفربول.. لويس دياز سيغيب حتى كأس العالم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

هدف لويس دياز مع ليفربول أمام كريستال بالاس

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن مدة غياب لويس دياز لاعب ليفربول.

لويس دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

اللاعب كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ليفربول وأرسنال والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفقا لسكاي سبورتس فإن دياز مصاب في الركبة وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية كأس العالم 2022 الذي سيقام خلال شهر نوفمبر المقبل.

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الإصابة هي الثانية في صفوف ليفربول خلال مباراة أرسنال ووفقا لبعض التقارير فإن ترينت أليكساندر أرنولد سيغيب أيضا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

دياز شارك مع ليفربول منذ بداية الموسم في 12 مباراة وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

ويحتل ليفربول حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.

ويستعد الفريق لمواجهة رينجرز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه مانشستر سيتي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

لويس دياز ليفربول
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