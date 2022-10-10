مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا يشعر بالتحسن.. ولهذا أعلن عن التشكيل قبل المباريات بساعتين

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سر إعلانه تشكيل الفريق قبل ساعتين من كل مباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة شاختار في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام في بولندا بسبب أوضاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علي أن أقيم وضعية فينيسيوس لأنه شارك في جميع المباريات السابقة، بنزيمة بخير ولا مشكلة في أن يبدأ المباراة من البداية، توني كروس وميندي بخير أيضا".

وتابع "كورتوا بخير لقد تحسن كثيرا اليوم لقد تحدثت معه قبل ترك مدريد وسأنتظر حتى يوم الخميس ليكون جاهزا للكلاسيكو".

واستمر "لونين يؤدي بشكل جيد وهو يمتلك الجودة وتلك المباريات تساعده على اكتساب الخبرة وهي الشيء الوحيد الذي ينقصه لأنه يمتلك جودة رائعة".

وأضاف "من الطبيعي أن تؤثر تفجيرات كييف على لونين هو لا يتكلم كثيرا لأنه خجول بعض الشيء ولكننا هنا بجانبه وسنفعل كل المطلوب لمساعدته".

وشدد "التأهل من دور المجموعات هي المهمة الأولى في الموسم لأنها تأتي في وقت مبكر من الموسم وتعطيك دفعة قوية وفي مدريد لا يمكن التفكير في عدم لعب مباراة جادة في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "أنا أعلن عن التشكيل قبل ساعتين على المباراة كما المعتاد وهو موعد بداية الاجتماع الفني لن يتغير أي شيء ولا أهتم بحفظ سرية التشكيل لأنه في الوقت الحالي لا يوجد أسرار في كرة القدم".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.