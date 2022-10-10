لوبيتيجي على بعد خطوات من الدوري الإنجليزي.. ووالده يؤخر الصفقة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

جولين لوبيتيجي - إشبيلية

سافر جيف شي رئيس ولفرهامبتون إلى إسبانيا لإجراء محادثات مباشرة مع الإسباني جولين لوبيتيجي بشأن وظيفة المدير الفني الشاغرة.

وتجري إدارة ولفرهامبتون محادثات منذ عدة أيام مع لوبيتيجي ليصبح مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة بحسب "ذا أثليتك".

البالغ من العمر 56 عاما مهتم بإمكانية قيادة ولفرهامبتون لكن الوضع معقد بسبب حالة والده الصحية، حسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

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ويثق رئيس ولفرهامبتون في قدرته على إقناع لوبيتيجي حين يعقد معه جلسة بإسبانيا.

وأُقيل لوبيتيجي من منصبه كمدير فني لـ إشبيلية بعد سلسلة كارثية من النتائج على المستوى المحلي والأوروبي.

وكان وولفز أقال برونو لاج المدير الفني الأسبوع الماضي ويسعى لتعيين مدربا جديدا.

لوبيتيجي سبق وأن وافق على تدريب الذئاب عام 2016 قبل أن يعرض عليه تولي قيادة المنتخب الإسباني.

المدير الفني السابق لـ بورتو ومنتخب إسبانيا وريال مدريد، تولى تدريب إشبيلية في صيف 2019.

وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية في 170 مباراة، فاز في 90 منها وتعادل 44 وخسر 36.

ونافس إشبيلية على لقب الدوري الإسباني حتى الجولات الأخيرة في موسم 2019\2020 الأول لـ لوبيتيجي مع الفريق.

واحتل إشبيلية المركز الثالث في 2020، ثم الرابع في 2021 و2022، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لـ 3 مواسم متتالية لأول مرة في تاريخه.

كما فاز إشبيلية تحت قيادة لوبيتيجي بالدوري الأوروبي 2020 بعد الفوز على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان في طريق تحقيق اللقب.

جولين لوبيتجيي ولفرهامبتون
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