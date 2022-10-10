وكيل أرتور ميلو لـ في الجول: الحديث عن فسخ عقد اللاعب مع ليفربول غير صحيح

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 17:52

كتب : حسام أحمد

أرتور ميلو

نفى فيديريكو باستوليرو وكيل أرتور ميلو لاعب ليفربول الأحاديث التي انتشرت حول إمكانية فسخ تعاقد اللاعب مع النادي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

أرتور ميلو

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال باستوليرو في تصريحات لـ FilGoal.com: "أرتور أجرى العملية الجراحية بالفعل وسيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر للعودة إلى الملاعب".

وتابع "أي أحاديث عن فسخ عقد ليفربول لعقد الإعارة مع أرتور ميلو هي معلومات خاطئة، اللاعب سيبقى في النادي حتى نهاية الموسم".

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أرتور كان قد انتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية معارا من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك لاعب الوسط البرازيلي مع ليفربول في مباراة واحدة منذ انضمامه للفريق كانت كبديل خلال مواجهة نابولي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أرتور ميلو ليفربول فيديريكو باستوليرو
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