وكيل أرتور ميلو لـ في الجول: الحديث عن فسخ عقد اللاعب مع ليفربول غير صحيح
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 17:52
كتب : حسام أحمد
نفى فيديريكو باستوليرو وكيل أرتور ميلو لاعب ليفربول الأحاديث التي انتشرت حول إمكانية فسخ تعاقد اللاعب مع النادي بسبب الإصابة التي تعرض لها.
أرتور ميلو
النادي : ليفربول
وقال باستوليرو في تصريحات لـ FilGoal.com: "أرتور أجرى العملية الجراحية بالفعل وسيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر للعودة إلى الملاعب".
وتابع "أي أحاديث عن فسخ عقد ليفربول لعقد الإعارة مع أرتور ميلو هي معلومات خاطئة، اللاعب سيبقى في النادي حتى نهاية الموسم".
أرتور كان قد انتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية معارا من يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.
وشارك لاعب الوسط البرازيلي مع ليفربول في مباراة واحدة منذ انضمامه للفريق كانت كبديل خلال مواجهة نابولي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
نرشح لكم
سكاي: صدمة لـ ليفربول.. لويس دياز سيغيب حتى كأس العالم لوبيتيجي على بعد خطوات من الدوري الإنجليزي.. ووالده يؤخر الصفقة مدافع ليفربول: لن نستسلم الآن مانشستر يونايتد يفقد لاعب وسطه أمام نيوكاسل جوارديولا يسهب في الإشادة بمدافع سيتي بسبب القلب.. برايتون يعلن اعتزال إينوك مويبو فان دايك: هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة لمستوانا تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية