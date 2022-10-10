مصدر من إنبي لـ في الجول: علي فوزي قريب من الانتقال للمصري

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 17:50

كتب : حامد وجدي

إنبي

كشف مصدر من إنبي لـ FILGoal.com عن اقتراب علي فوزي من الانتقال للمصري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويغلق باب القيد في الدوري المصري في تمام الساعة 12 مساء اليوم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "علي فوزي أصبح أقرب للانتقال للمصري حاليا".

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كان شريف أبو الغيط المتحدث باسم إنبي قد شدد في تصريحات عبر أون تايم سبورتس على أن الظهير الأيمن لديه ثلاثة عروض من الدوري المصري من بينهم المصري.

صاحب الـ 30 عاما شارك مع إنبي خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

وضم المصري رسميا حتى الآن: عمرو طارق وعمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

علي فوزي إنبي المصري الدوري المصري
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