مدافع ليفربول: لن نستسلم الآن

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بهدف صلاح أمام أياكس

شدد إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول على أن فريقه لن يستسلم في سباق الدوري الإنجليزي الآن، رغم اتساع الفارق مع المتصدر إلى 14 نقطة.

ليفربول خسر مباراته الثانية هذا الموسم بنتيجة 2-3 في ملعب الإمارات، ليتسع الفارق بين وبين أرسنال المتصدر إلى 14 نقطة.

وقال كوناتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالطبع أنا حزين للغاية للخسارة أمام أرسنال لأننا لم نبدأ بشكل جيد في هذه المباراة".

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وأضاف "حاولنا العودة مرتين وتعادلنا 2-2 ولكن بعدها سجل أرسنال ركلة جزاء".

وتابع "إنه لأمر محزن للغاية ولكن علينا إبقاء رؤوسنا مرفوعة والعمل بجد كل يوم".

وكشف "هناك الكثير من الإحباط الموجود داخل الفريق، بداية هذا الموسم لم تسر بشكل جيد ولم نكن نتوقع ذلك".

وأتم المدافع الفرنسي "لن نستسلم الآن وعلينا العمل بجد مرارا وتكرارا".

ويحل ليفربول ضيفا على جلاسكو رينجرز ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف نابولي المتصدر بـ9 نقاط.

بينما يحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 10 نقاط.

ليفربول إبراهيما كوناتي
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