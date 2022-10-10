مانشستر يونايتد يفقد لاعب وسطه أمام نيوكاسل

سيفتقد مانشستر يونايتد لاعبه سكوت مكتوميناي في مباراة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.

وأوضح موقع يونايتد الرسمي أن الاسكتلندي الدولي سيغيب عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال سكوت بطاقته الصفراء الخامسة في الدوري خلال الفوز 2-1 على إيفرتون على ملعب جوديسون بارك.

شارك ماكتوميناي كبديل في الدقيقة 83 بدلا من كريستيان إريكسن، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 85.

حصل سكوت على الأنذارات السابقة ضد كل من أرسنال وساوثامبتون وبرايتون وبرينتفورد.

ووفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، أي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال أول 19 مباراة لفريقه، يتم إيقافه مباراة.

اللاعبون الذين يحصلون على 10 بطاقات صفراء حتى المباراة رقم 32 لفريقهم، يتم إيقافهم مباراتين.

ماكتوميناي يمكنه خوض لقاء الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد أومونيا نيقوسيا.

ومن المتوقع أن يشرك المدرب إريك تن هاج، لاعبه الاسكتلندي منذ البداية.

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