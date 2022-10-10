جوارديولا يسهب في الإشادة بمدافع سيتي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بقدرات مدافعه الجديد مانويل أكانجي ومدى تأقلمه وفهمه التكتيكي.

المدافع الذي انضم لسيتي هذا الصيف لعب في مركز الظهير الأيمن أمام ساوثامبتون، بسبب إصابة كايل ووكر وجون ستونز.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عليك أن تخبر أكانجي مرة واحدة فقط بما تريد وستجده ينفذ ذلك".

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وأضاف المدرب الإسباني "مانويل ينفذ التحركات الدفاعية والهجومية بإتقان، إنه مثل الهدية لأي مدرب".

وتابع "بعض اللاعبين عليك أن تشرح لهم عشر مرات أو تقوم بتدريبهم عشر مرات لتظهر ما تفكر فيه أو ما تريد القيام به، احتاج أكانجي إلى جلسة تدريب واحدة فقط حتى فهم ما أريد".

وواصل إشادته بلاعبه السويسري "لقد قام بواجبات الظهير بشكل مثالي رغم أنه لم يتدرب على ذلك".

وأتم "لقد كان أكانجي مثاليا أمام ساوثامبتون، وأثبت مرة أخرى أن اللعب بذكاء دائما ما يؤتي بثماره".

وواصل مانشستر سيتي عروضه القوية، عندما حقق فوزا كبيرا على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وهو الفوز العريض الثالث خلال أسبوع واحد، فقد انتصر على مانشستر يونايتد 6-3 الأسبوع الماضي في الدوري، ثم انتصر على كوبنهاجن 5-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا مانويل أكانجي
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