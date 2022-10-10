بسبب القلب.. برايتون يعلن اعتزال إينوك مويبو

أعلن نادي برايتون انتهاء مسيرة إينوك مويبو لاعب الفريق بعد تشخيص إصابته بحالة مرضية وراثية في القلب.

إينوك مويبو النادي : معتزل برايتون

ونشر برايتون بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن اعتزال اللاعب الزامبي في سن الـ 34 بعد اكتشاف حالته المرضية.

وكان موبيو قد تعرض لنوبة رفقة زامبيا خلال فترة الراحة الدولية وتم حجزه لفترة في المستشفى بمالي قبل أن يعود إلى برايتون للخضوع لمزيد من اختبارات القلب.

وعلق روبرتو دي زيربي المدير الفني الجديد لـ برايتون على الأمر: "أنا حزين جدا من أجل إينوك، كان من اللاعبين الذين تحمست وتطلعت للعب معهم، سنفعل ما بوسعنا لمساعدته".

فيما قال توني بلوم رئيس النادي: "جميعنا مدمرون تمامًا من أجل إينوك. لقد مر هو وعائلته بأسابيع صادمة، وبينما نشعر بالامتنان لأنه مر بهذه الفترة، لقد كان لاعبا واعدا في مثل هذا السن الصغير".

وأضاف "نحن كناد، سنمنحه كل الحب والمساعدة والدعم الذي نستطيع تحقيقه للتعافي الكامل، وعندما يقرر الخطوات التالية في حياته".

موبيو (24 عامًا) انضم إلى برايتون صيف 2021 قادما من سالزبورج ريد بول الألماني.

وخاض موبيو بقميص برايتون 24 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة 6 آخرين.

وشارك موبيو مع منتخب زامبيا في 22 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.