فان دايك: هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة لمستوانا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

هدف جويل ماتيب مع ليفربول أمام أياكس

يشعر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بمرارة الخسارة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي خاصة بعدما عاد فريقه في النتيجة مرتين، مشددا على أن هناك شيء واحد يمكنه إعادة ليفربول لمكانته في السنوات الأخيرة.

ليفربول خسر مباراته الثانية هذا الموسم بنتيجة 2-3 في ملعب الإمارات بعدما تعادل مرتين، ليتسع الفارق بين وبين أرسنال المتصدر إلى 14 نقطة.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الهزيمة أمام أرسنال مخيبة جدا للآمال. لقد كانت مباراة صعبة للغاية لكلا الفريقين".

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وأضاف "لقد مررنا بلحظات جيدة وبلحظات سيئة وحُسمت المباراة من ركلة جزاء، من وجهة نظرنا لم تكن ركلة جزاء صحيحة".

وأوضح "لقد لعبت بسرعة، ليس لدي أي فكرة عن كيفية ظهور الكرة في الإعادة البطيئة".

وشدد "من الصعب تقبل الأهداف بشكل عام، لكننا نعلم أن أرسنال في أفضل مستوياته، لقد خسروا مباراة واحدة فقط حتى الآن ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإنهم يقدمون موسمًا رائعًا".

وتابع "إذا كنت لا تربح بشكل مستمر كما اعتدنا على ذلك، فإن الثقة تبتعد بعيدا عنك".

وأتم "نحن نعلم أن علينا العمل بجد. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله والطريقة الوحيدة للعودة مجددا لمستوانا".

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

ليفربول أرسنال
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