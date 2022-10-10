تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وهلال الساحل في الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام هلال الساحل السوداني.

وتقام المباراة في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدد أن تقام المباراة يوم السبت المقبل (15 أكتوبر) في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة نور الدين الجعفري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

نور الدين الجعفري - حكم الساحة

حسن أزاجو - المساعد الأول

هشام أيت أبو - المساعد الثاني

عادل زاروك - الحكم الرابع

ويراقب المباراة مازي زام علي من دولة زنزبار، ويتابع الطبيب المصري محمد سلطان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن بيراميدز انتصر في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.