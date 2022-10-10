تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك أرسنال ولم يكمل المباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي واستبدل بعد 69 دقيقة من مباراة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة فريقه 2-3.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المهاجم داروين نونيز، فوصل متوسط تقييمه لـ7 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد توقف عند 5 أهداف.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 265 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 160 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.