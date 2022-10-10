كلوب يكشف عن سبب استبدال صلاح أمام أرسنال

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول السبب وراء استبدال محمد صلاح جناح الفريق أمام أرسنال.

وفاز أرسنال على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "صلاح كان عليه عبء مكثف لا يصدق، وأكثر من اللازم في بعض الأحيان لهذا السبب قررت تغييره. كنت بالطبع أريد الفوز على الرغم من خروج المهاجم".

وأضاف "ولكنني اعتقدت أنه يتعين علينا الدفاع مرة أخرى على مستوى عال، وحاولنا وضع جوردان هندرسون في هذا الجانب".

واستُبدل صلاح قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يضع بوكايو ساكا الهدف الثالث لـ أرسنال في الدقيقة 76.

وتابع كلوب "سباق اللقب؟ نحن لسنا هناك، تخيل أنني أقول لقد اقتربنا. انتظر، لدينا الكثير من المشاكل في الوقت الحالي لكن قد وضعنا متصدر الدوري في موقف صعب بتغييراتنا المبكرة".

وأردف "علينا أن نواصل الآن ونقاتل وبالطبع في وضع مثل وضعنا الذي نلعب فيه مع أرسنال ثم رينجرز ومانشستر سيتي لا تصبح مهمة استعادة الثقة سهلة".

وأتم "نحن نعمل على إيجاد الحلول، أمام أرسنال رأيت بعضًا منها، لكن ما تبنيه بيدك تهدمه بظهرك وهذا ما حدث، الأمر يصبح أكثر صعوبة ولكننا سنواصل المضي قدمًا".

وحافظ أرسنال بهذا الفوز على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.