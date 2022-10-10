الاتحاد المنستيري: كل شيء وارد في الإياب.. وأمنية بشأن معلول

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف محمد عبد المنعم مع الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

شدد أمير الحيزم الأمين العام لـ الاتحاد المنستيري التونسي أن العودة في مباراة الإياب واردة بعد خسارة الذهاب أمام الأهلي.

وفاز الأهلي على مضيفه الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير الحيزم عبر قناة أون تايم سبورتس: "كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين، لم نستطع التكهن بالفائز حتى اللحظات الأخيرة".

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وأضاف "الأهلي لم يتأهل بعد ولا يزال هناك مباراة أخرى، وكل شيء وارد في الإياب".

وتابع "سنصل القاهرة يوم 13 أكتوبر. لقد فعلنا اللازم مع الأهلي في تونس ونعلم أن المعاملة ستكون بالمثل في مصر".

وواصل "على معلول؟ نحن نعرف أنه يمتلك قدم ذهبية واستطاع تقديم تمريرة حاسمة في نهاية المباراة".

وأتم ضاحكا "نتمنى أن يأخذ قسطا من الراحة في مباراة الإياب".

وسجل محمد عبد المنعم هدف الأهلي في الدقيقة 93 بعد كرة حرة مباشرة سددها علي معلول.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى دور المجموعات.

الأهلي الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا
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