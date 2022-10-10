هل يغيب ديبالا عن كأس العالم؟ مورينيو: من خبرتي لن يلعب مجددا في 2022

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما - يوفنتوس

تغلب روما على ضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة مشاركة صامويل أومتيتي المعار من برشلونة، وسط أنباء انتشرت مؤخرا عن قطع إعارته بسبب كثرة الإصابات في دفاع النادي الكتالوني.

وسجل كريس سمولينج الهدف الأول سريعا في الدقيقة السادسة، برأسية بعد عرضية أرسلها لورنزو بيليجريني.

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وفي الدقيقة 22 تعرض مورتن هيوملاند قائد ليتشي لبطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخل عنيف ضد أندريا بيلوتي.

وبصناعة صامويل أومتيتي، سجل جابرييل ستريفازا هدف التعادل في الدقيقة 39.

وبين شوطي اللقاء دفع جوزيه مورينيو مدرب روما بالثنائي تامي أبراهام ولياندرو سبيناتزولا بدلا من نيكولو زانيولو وماتياس فينا.

وفي الدقيقة 48 تعرض باولو ديبالا لمخالفة احتسبت كركلة جزاء، سجل منها الهدف الثاني، ولكنها تسببت بإصابته ليغادر الملعب ويحل نيمانيا ماتيتش بدلا منه.

وقال جوزيه مورينيو عن إصابة ديبالا بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي".

وتعني تصريحات مورينيو أن ديبالا سيغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم في نوفمبر المقبل.

فوز الذئاب رفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

الدوري الإيطالي باولو ديبالا روما جوزيه مورينيو
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