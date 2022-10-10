هل يغيب ديبالا عن كأس العالم؟ مورينيو: من خبرتي لن يلعب مجددا في 2022
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 00:24
كتب : FilGoal
تغلب روما على ضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.
وشهدت المباراة مشاركة صامويل أومتيتي المعار من برشلونة، وسط أنباء انتشرت مؤخرا عن قطع إعارته بسبب كثرة الإصابات في دفاع النادي الكتالوني.
وسجل كريس سمولينج الهدف الأول سريعا في الدقيقة السادسة، برأسية بعد عرضية أرسلها لورنزو بيليجريني.
سريعاً.. #روما يتقدم بهدف برأسية من #سمولينج بالدقيقة 6#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CSkD8MIoQM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 9, 2022
وفي الدقيقة 22 تعرض مورتن هيوملاند قائد ليتشي لبطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخل عنيف ضد أندريا بيلوتي.
الأمور تتفاقم مع #ليتشي.. طرد قائد الفريق #هيولماند بعد تدخله على بيلوتي#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/T8y6ui2hjP— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 9, 2022
وبصناعة صامويل أومتيتي، سجل جابرييل ستريفازا هدف التعادل في الدقيقة 39.
#ستريفيتزا يفعلها ويسجل التعادل لفريق #ليتشي..#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/g9wsDf0M5Z— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 9, 2022
وبين شوطي اللقاء دفع جوزيه مورينيو مدرب روما بالثنائي تامي أبراهام ولياندرو سبيناتزولا بدلا من نيكولو زانيولو وماتياس فينا.
وفي الدقيقة 48 تعرض باولو ديبالا لمخالفة احتسبت كركلة جزاء، سجل منها الهدف الثاني، ولكنها تسببت بإصابته ليغادر الملعب ويحل نيمانيا ماتيتش بدلا منه.
#ديبالا يسجل الهدف الثاني لفريق #روما من ركلة جزاء ويتعرض لإصابة#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FiErHe9QsV— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 9, 2022
وقال جوزيه مورينيو عن إصابة ديبالا بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي".
وتعني تصريحات مورينيو أن ديبالا سيغيب عن قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم في نوفمبر المقبل.
فوز الذئاب رفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.