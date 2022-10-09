الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب شجار لاعبي أرسنال وليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن فتح تحقيق بشأن الشجار الذي حدث بين لاعبي ليفربول وأرسنال.

وحقق أرسنال الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل عدد من لاعبي الفريقين في شجار قوي بعد صدام حدث بين جابرييل ميجاليس لاعب أرسنال وجوردان هيندرسون لاعب ليفربول انتهى بإشارة من الأول نحو الحكم.

وشدد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي على أنه يعلم بأمر الحادث الذي وقع خلال المباراة ةهم الآن في حوار مع الحكام والناديين من أجل مراجعة تفاصيل الحادث.

وفقا لصحفية تيليجراف فإن مايكل أوليفير حكم المباراة قد تحدث مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ويورجن كلوب مدرب ليفربول حول الواقعة وقد تحدثوا مرة أخرى عقب نهاية النباراة.

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.