تراوري إلى إنبي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 23:26

كتب : حامد وجدي

إيريك تراوري يوقع لإنبي

أعلن نادي إنبي تعاقده مع البوركينابي إيريك تراوري قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم لبيراميدز قادما من مصر للمقاصة في يناير 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض 128 مباراة مع بيراميدز وسجل 24 هدفا وصنع 10.

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وبقميص منتخب بلاده شارك في 15 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا، وتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2021 واحتل خلالها المركز الرابع مع الخيول.

وتم توقيع العقود في حضور أيمن الشريعي رئيس النادي ووكيلي اللاهب يحيى علي وأحمد يحيى.

وضم إنبي 10 صفقات قبل تراوري، بضم سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

والحارس رمضان مصطفى، بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني، وشميلس بيكلي في صفقة انتقال حر

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.

يذكر أن إنبي وقع على عقد رعاية مع نادي المصري بالسلوم في الدرجة الثانية للموسم المقبل.

إنبي إريك تراوري بيراميدز الدوري المصري
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