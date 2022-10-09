الدرجة الثانية - المصري بالسلوم يوضح لـ في الجول آلية التعاون مع إنبي

كشف عطية صابر المدير الفني لـ المصري بالسلوم عن آلية عقد الرعاية الذي وقعه إنبي مع ناديه.

وقال صابر لـ FilGoal.com: "سنشارك بعناصر فريق مواليد 2001 بالإضافة إلى مواليد 1999\2000".

وأضاف: "الهدف هو تطوير واكتساب خبرات لعناصر الشباب بالاحتكاك القوي مع لاعبي الدرجة الثانية من أجل الاستفادة الفنية وتحقيق الهدف وهو تواجد عناصر جيدة تستحق فرصة مع الفريق الأول لـ إنبي".

وتابع: "هذا سيساهم في توفير مبالغ طائلة تُصرف للتعاقد مع بعض اللاعبين، ولو خرجنا بـ 4 لاعبين سيكون أمرًا جيدًا، بالإضافة إلى تسويق بقية اللاعبين".

وأكمل: "العناصر الباقية التي لم تنضم لـ المصري بالسلومستشارك في دوري الجمهورية مواليد 2001، بالإضافة إلى مواليد 2003".

وأشار: "بقية عناصر المصري بالسلوم سيكون خليل نيمار، أمّا أغلبية اللاعبين فتم بيعهم".

وأتم: "دوري الدرجة الثانية قوي وتُذاع بعض المباريات وهذا أمر جيد".

وكان رمضان ناجي رئيس المصري بالسلوم قد صرّح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق: "تم الاتفاق مع نادي إنبي على رعاية فريقنا لمدة موسم".

وأضاف "عقد الرعاية قابل للتجديد، سيكون عطية صابر مدربا للفريق بتواجد 20 لاعبا من مواليد 2001 في فريق إنبي مع 6 من لاعبينا فوق السن".

وتابع "ربما يتم استعارة أحد لاعبي الفريق الأول لنادي إنبي".

ويتواجد فريق المصري بالسلوم في الدرجة الثانية للدوري.

وأعلن بعدها نادي إنبي بشكل رسمي اتفاقه مع المصري بالسلوم على رعاية الفريق.