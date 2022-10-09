برونو فيرنانديز: من الصعب عد أهداف رونالدو إلى الآن

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "دافعنا جيدا للغاية. هذا ما يدور حوله الأمر، أن نتحد معا ونقدم أفضل ما لدينا للفريق".

وأضاف "تلقينا هدفا من لا شيء ولكننا لعبنا جيدا في الشوط الأول. في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني كان يمكننا أن نصبح أفضل".

أخبار متعلقة
قبل الكلاسيكو.. هدف غريب يحافظ على صدارة برشلونة ويعبر به من عقبة سيلتا فيجو سباليتي يكتب التاريخ.. نابولي يضرب كريمونيسي بالأربعة ويواصل صدارة الدوري الإيطالي أتى فأنهى.. رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بدخول اضطراري تين هاج: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الدربي.. ورونالدو كان بحاجة للثقة

وأوضح "نريد إظهار الروح والوحدة. هذا ما جعلنا نفوز بأربع مباريات على التوالي ثم نفوز مجددا اليوم".

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول وليستر وساوثامبتون وأرسنال تباعا، قبل خسارة الدربي أمام مانشستر سيتي.

وعن تسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 700 مع الأندية: "من الصعب عد أهداف رونالدو حتى الآن لأنه يبدو أنه يصنع رقما جديدا كل أسبوع".

واختتم "سعيد بذلك حقا لأنه كان يعمل بجدية لأجل هذا الهدف. اليوم سجله ومنحنا الفوز وهذا الأهم له، أن الفريق قد فاز".

وأتى رونالدو بدلا من أنتوني مارسيال المصاب في الدقيقة 29، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 44.

ورفع يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

برونو فيرنانديز الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب شجار لاعبي أرسنال وليفربول تين هاج: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الدربي.. ورونالدو كان بحاجة للثقة أتى فأنهى.. رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بدخول اضطراري كلوب: الأمر لا يبدو جيدا بالنسبة لإصابة أرنولد ولويس دياز ساكا: عانينا لسنوات أمام ليفربول.. مارتينيلي: القلب أهم من العمر الـ700 أخيرا.. رونالدو يسجل مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم أرتيتا: هكذا هزمنا ليفربول.. واللعب ضد مارتينيلي كابوس انتهت في الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1) - (2) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بعد الفوز على الاتحاد المنستيري.. بعثة الأهلي تصل القاهرة 40 دقيقة | الكرة المصرية
هل يغيب ديبالا عن كأس العالم؟ مورينيو: من خبرتي لن يلعب مجددا في 2022 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
شبان قنا يتعاقد مع شقيق كريم بامبو ساعة | الدرجة الثانية
كرة يد - جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" ساعة | كرة يد
جمال عبد الحميد: انتقادات نداي مبالغ فيها.. ولا مشكلة مع إمام عاشور ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - خطوة جديدة تقرب عمرو السيسي من الانتقال إلى الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد دياب: الكرة للجماهير.. لكن العودة يجب أن تكون تدريجية ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب شجار لاعبي أرسنال وليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي