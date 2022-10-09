برونو فيرنانديز: من الصعب عد أهداف رونالدو إلى الآن

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "دافعنا جيدا للغاية. هذا ما يدور حوله الأمر، أن نتحد معا ونقدم أفضل ما لدينا للفريق".

وأضاف "تلقينا هدفا من لا شيء ولكننا لعبنا جيدا في الشوط الأول. في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني كان يمكننا أن نصبح أفضل".

وأوضح "نريد إظهار الروح والوحدة. هذا ما جعلنا نفوز بأربع مباريات على التوالي ثم نفوز مجددا اليوم".

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول وليستر وساوثامبتون وأرسنال تباعا، قبل خسارة الدربي أمام مانشستر سيتي.

وعن تسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 700 مع الأندية: "من الصعب عد أهداف رونالدو حتى الآن لأنه يبدو أنه يصنع رقما جديدا كل أسبوع".

واختتم "سعيد بذلك حقا لأنه كان يعمل بجدية لأجل هذا الهدف. اليوم سجله ومنحنا الفوز وهذا الأهم له، أن الفريق قد فاز".

وأتى رونالدو بدلا من أنتوني مارسيال المصاب في الدقيقة 29، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 44.

ورفع يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.