تين هاج: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الدربي.. ورونالدو كان بحاجة للثقة

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن الفريق أظهر ردة فعل جيدة بعد الخسارة في الدربي الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الهدف الذي سجله رونالدو سيساعده مستقبلا.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "أردنا ردة فعل بعد هزيمة مانشستر سيتي، حصلنا عليه بالفعل في قبرص وكان علينا أن ننهي هذا الأسبوع جيدا وقد فعلنا ذلك".

وتابع "نتطور كفريق واحد ولدينا خطوات لنقطعها. هناك مجال للتحسين ولكن الشوط الأول كان جيدا جد، سيطرنا على المباراة داخل وخارج الاستحواذ".

وواصل "أنا سعيد، لقد مرت فترة طويلة منذ عودة مان يونايتد بعد التأخر بهدف للفوز بالمباراة. من الجيد الإيمان بهذا الفريق أنه يمكنهم القيام بذلك".

واستكمل "مرتان في ثلاثة أيام كان علينا أن نبقى متماسكين ونلتزم بالخطة ونرى ما يمكن أن يحدث، يمكن أن نكون غير محظوظين ويغير ذلك في وضعنا ولكنه لا يمكن أن يغير الخطة. هذا ما حدث اليوم وما بعده يوم الخميس".

واستطرد "لا يمكنك الحصول على كل شيء بشكل صحيح في المباراة، كرة القدم هي لعبة الأخطاء. كانت لدينا مواقف جيدة في المباراة ويمكنك أن ترى مبادئ الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأردف "روح الفريق جيدة للغاية ويجب أن نتحسن في ذلك، كان يجب أن نسجل بالفعل الهدف الثالث لننهي المباراة. هذه هي الخطوة التالية التي يتعين علينا القيام بها".

وعن عن إصابة أنتوني مارسيال، قال: "علينا الانتظار، لا يمكنني التشخيص. لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة. صنع الهدف الأول وأنا سعيد بذلك. الأمر كان سيئا وقت الإصابة ولكن رونالدو جاء وسجل هدف الفوز. أنا سعيد بذلك".

وحول ما إذا كان أي شخص آخر سيسجل 700 هدف للنادي "ممن الواضح أن الأداء رائع من اللاعب. أبارك لكريستيانو وأنا سعيد من أجله. كما كان هذا هو هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك سيساعده على تسجيل المزيد من الأهداف في الأسابيع المقبلة. بالطبع كان في حاجة إلى الثقة".

وسجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم أمام إيفرتون.

الهدف هو الثاني لرونالدو في الموسم الحالي والأول في الدوري خلال عشر مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو بذلك هدفه الـ700 مع الأندية التي لعب لها.

بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و144 مع مانشستر يونايتد و101 مع يوفنتوس و5 مع سبورتنج لشبونة.

وأتم عن كاسيميرو "سيدخل إلى الأجواء بسرعة، رأينا خلال المباراة مدى أهميته حيث فاز بالكثير من الكرات. كما لعب الكرة لرونالدو في الهدقف لقد تحسن خلال مجريات المباراة".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.