المواجهة الثانية.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام الأردن وديا
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 22:24
كتب : دعاء نائل
خسر منتخب مصر للسيدات أمام الأردن وديا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق إيمان حسن بالخطأ في مرماه.
إثر كرة عرضية سددتها مي سويلم واصطدمت بلاعبة منتخب مصر لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.
وشهدت المباراة إصابة لانا فراس في الأردن ومهيرة علي من منتخب مصر.
وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى بهدف دون رد سجلته مهيرة علي من انفراد في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من سالي منصور.
وتستعد سيدات منتخب مصر لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 والتي ستقام في المغرب.
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