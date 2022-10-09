العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 22:08
كتب : FilGoal
أعلن نادي سموحة تعاقده مع قائد منتخب بنين الأولمبي دوكو دودو قادما من نادي أوف ماس البنيني.
وسيتمد عقد لاعب الوسط لأربعة مواسم مع الفريق السكندري.
ووقع دودو علي عقود انضمامه لسموحة اثناء تواجده مع منتخب بنين الأوليمبي لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي وديا.
واشاد الجهاز الفني بقيادة كابتن طارق العشري بقدرات ابن الـ18 عاما بعد ظهوره بمستوي متميز خلال المشاركة في لقاء سموحة الودى أمام الإتحاد السكندري أمس.
وتعاقد سموحة مع النيجيري جونيور أجاي، والفلسطيني محمد باسم، وأحمد حسين ومحمود الملك وإسلام كانو وأحمد شوشة..
بالاضافة الي الغاني بنجامين بواتينج ومحمود شبانة.
ويبدأ سموحة مبارياته في الموسم الجديد للدوري المصري بمواجهة الزمالك.
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