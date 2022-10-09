أمير مرتضى: حققنا فوزا هاما على فلامبو.. وهذا سبب عدم الظهور بالشكل الأفضل

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك أن الأداء أمام فلامبو لم يكن الأفضل مشيرا إلى أن ذلك سيتحسن مستقبلا.

واقترب الزمالك من حسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي: "الأداء لم يكن الأفضل ولكن ما حدث أمر طبيعي".

وواصل "ما حدث بسبب أن هناك صفقات جديدة دخلت على الفريق بجانب وجود غيابات بسبب الإصابة".

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جووووووول.. حسام عبد المجيد يفتتح أهداف الزمالك ضد فلامبو البوروندي برأسية مميزة 🏹🏹 pic.twitter.com/yBrDPwoKnW — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 9, 2022

وتابع "الأداء سيتحسن بمرور الوقت في المباريات المقبلة".

وأتم "حققنا فوزا مهما وقطعنا خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات".

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب أيضا، إذ سيحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل بلوغ الدور التالي.