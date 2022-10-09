أمير مرتضى: حققنا فوزا هاما على فلامبو.. وهذا سبب عدم الظهور بالشكل الأفضل

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك أن الأداء أمام فلامبو لم يكن الأفضل مشيرا إلى أن ذلك سيتحسن مستقبلا.

واقترب الزمالك من حسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي: "الأداء لم يكن الأفضل ولكن ما حدث أمر طبيعي".

أخبار متعلقة
ساكا: عانينا لسنوات أمام ليفربول.. مارتينيلي: القلب أهم من العمر عبد المنعم: تغلبنا على الظروف الصعبة.. ونعمل بجد لإسعاد الجماهير بالبطولات دوري أبطال إفريقيا - هدف واحد يكفي.. رأس عبد المجيد تنصر الزمالك على فلامبو الـ700 أخيرا.. رونالدو يسجل مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم

وواصل "ما حدث بسبب أن هناك صفقات جديدة دخلت على الفريق بجانب وجود غيابات بسبب الإصابة".

وتابع "الأداء سيتحسن بمرور الوقت في المباريات المقبلة".

وأتم "حققنا فوزا مهما وقطعنا خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات".

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب أيضا، إذ سيحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل بلوغ الدور التالي.

أمير مرتضى الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا العشري لـ في الجول: القرعة صعبة.. والزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر عبد المنعم: تغلبنا على الظروف الصعبة.. ونعمل بجد لإسعاد الجماهير بالبطولات سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد الكونفدرالية هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي
أخر الأخبار
العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: الأمر لا يبدو جيدا بالنسبة لإصابة أرنولد ولويس دياز 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمير مرتضى: حققنا فوزا هاما على فلامبو.. وهذا سبب عدم الظهور بالشكل الأفضل 35 دقيقة | الكرة المصرية
العشري لـ في الجول: القرعة صعبة.. والزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر 36 دقيقة | الكرة المصرية
ساكا: عانينا لسنوات أمام ليفربول.. مارتينيلي: القلب أهم من العمر 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد المنعم: تغلبنا على الظروف الصعبة.. ونعمل بجد لإسعاد الجماهير بالبطولات ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - هدف واحد يكفي.. رأس عبد المجيد تنصر الزمالك على فلامبو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي