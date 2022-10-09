ساكا: عانينا لسنوات أمام ليفربول.. مارتينيلي: القلب أهم من العمر

أبدى بوكايو ساكا لاعب أرسنال سعادته بفوز فريقه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ساكا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "في آخر عامين أو ثلاثة كان ليفربول من الفرق التي نعاني أمامها. الفوز عليه أمام جماهيرنا له شعور خاص ويظهر تطورنا".

وأضاف "إنه يمنحنا المزيد من الثقة لأن ليفربول فريق رائع ولدينا الكثير من الاحترام له. كنا نستحق التقدم بنهاية الشوط الأول لهذا كان هدفي ضروريا وأريد تسجيل المزيد".

وعن تسجيل هدف الفوز بركلة جزاء قال ساكا: "كنت أضع ما عليَّ فعله في ذهني وتمسكت به".

وفي الإطار ذاته قال جابرييل مارتينيلي: "الفوز يعني الكثير لنا. كنا نعمل بكل قوة ونستحق الفوز ونريد مواصلة التطور لأن الموسم طويل ونريد تحقيق الأشياء الجيدة".

وأضاف "نحن نركض لأجل بعضنا البعض ونحن عائلة. الكل على أطراف أصابعه".

وأوضح "العمر لا يشكل فارقا بل القلب والرغبة في الإنجاز بعالم كرة القدم والحياة. هذا هو الأهم".

وسجل بوكايو ساكا "هدفين" وجابرييل مارتينيلي ثلاثية أرسنال، فيما سجل داروين نونيز وروبرتو فيرمينو هدفي ليفربول.

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.