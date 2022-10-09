عبد المنعم: تغلبنا على الظروف الصعبة.. ونعمل بجد لإسعاد الجماهير بالبطولات

شدد محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ان الفريق تغلب على الظروف الصعبة أمام الاتحاد المنستيري مشيرا إلى أن الروح جيدة للغاية بين الجميع.

وعاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 92 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقال عبد المنعم في تصريحات للموقع الرسمي: "تغلبنا على الظروف الصعبة للمباراة، فأرضية الملعب لم تكن جيدة وكذلك أقيمت المباراة في الثالثة عصرا ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز رغم ذلك لأننا كنا في قمة تركيزنا".

وأضاف "نتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات لكي نحصد لقب البطولة وأن يكون الموسم جيدا بالنسبة إلينا وننافس على كل البطولات".

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وواصل "الفوز يمنحنا ثقة كبيرة، نعمل بجد من أجل إسعاد جماهيرنا التي تستحق الفوز بكل البطولات".

واستكمل "لدينا إصرار كبير هذا الموسم على المنافسة بقوة وجميع اللاعبين يركزون بشدة. والمدرب يقوم بعمل كبير مع الفريق وهو مدرب كبير".

واستطرد "الفريق تعرض لضغوطات كبيرة على المستوى البدني بسبب تلاحم المباريات في المواسم الماضية ولكننا نحاول أن نجتهد ونقدم أفضل ما لدينا".

وأتم "الروح جيدة للغاية بين جميع اللاعبين سواء من يشارك في المباريات أو من يجلس على مقاعد البدلاء، يمكن أن ترى ذلك في لحظة الاحتفال بهدف الفوز".

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.