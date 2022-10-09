دوري أبطال إفريقيا - هدف واحد يكفي.. رأس عبد المجيد تنصر الزمالك على فلامبو

اقترب الزمالك من حسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي.

وفاز الزمالك على فلامبو بهدف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد في الشوط الأول من اللقاء.

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جووووووول.. حسام عبد المجيد يفتتح أهداف الزمالك ضد فلامبو البوروندي برأسية مميزة 🏹🏹 pic.twitter.com/yBrDPwoKnW — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 9, 2022

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب أيضا، إذ سيحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل بلوغ الدور التالي.

التشكيل

بدأ جوسفالدو فيريرا المباراة بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم، فيما بدأ عمر جابر كظهير أيمن حاملا شارة القيادة بعدما عاد للفريق مؤخرا.

وبدأ زكريا الوردي في وسط الملعب، فيما تواجد إبراهيما نداي كجناح أيسر.

📋ظهور أول لـ عمر جابر بعد العودة، وتواجد نداي والوردي بتشكيل الزمالك أمام فلامبو دو سنتر ⚪🏹🌍#في_إفريقيا pic.twitter.com/tM0LlVPOix — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2022

وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة، وجاء التهديد الأول في الدقيقة الـ14 برأسية من إبراهيما نداي بجانب المرمى.

نداي نفسه عاد وسدد في الدقيقة الـ24 لكن بعيدة عن المرمى.

الجناح السنغالي كان الأخطر في الشوط الأول، وكاد يسجل في الدقيقة الـ36، لكن مدافع فلامبو أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وجاء التقدم في الدقيقة الـ42. ركنية نفذها أحمد مصطفى "زيزو"، قابلها حسام عبد المجيد برأسية في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو الثالث لـ عبد المجيد بقميص الزمالك بمختلف البطولات.

على الجهة الأخرى، استمر زيزو في المساهمة بأهداف الزمالك للمباراة الـ17 على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

الأداء لم يتغير مع بداية الشوط الثاني. وكاد فلامبو يسجل التعادل في الدقيقة الـ51.

تسديدة من جيلبرت توييهيمبازي من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها محمد عواد بثبات.

هنا أجرى فيريرا التبديل الأول في الدقيقة الـ59 بدخول سيد عبد الله بدلا من زكريا الوردي.

رد فلامبو في الدقيقة الـ63 بدخول أميسي أسماني، وليونارد جاكوايا بدلا من إيدي باتريك نتواري، وبنيامين روكوندو.

زيزو حاول في الدقيقة الـ67 بتصويبة أمسك بها الحارس بثبات.

فيريرا تدخل مجددا في الدقيقة الـ74 وأجرى ثلاثة تبديلات. شارك مصطفى الزناري، ويوسف أسامة نبيه، وحسام أشرف بدلا من سيف الجزيري، وحمزة المثلوثي، وإبراهيما نداي.

الزناري كتب بهذه المشاركة حضوره الأول بعد انتقاله إلى الزمالك، ومباراته القارية الأولى.

ورد فلامبو في الدقيقة الـ75 بدخول عبد الرحمن روكوندو، وجاي كافومباجو ناهيمان بدلا من جيلبرت توييهيمبازي، وإيمي جاكيزا.

يوسف إبراهيم "أوباما" كان آخر تبديلات الزمالك في الدقيقة الـ86 بدلا من عمر جابر.

وكاد الزمالك يسجل الثاني في الدقيقة الـ89. انطلاقة من زيزو ثم عرضية أرضية، تابعها يوسف أسامة نبيه بلمسة بجانب القائم.

زيزو تقدم مجددا في الدقيقة الـ90 وأرسل تمريرة إلى سيد عبد الله الذي سدد مباشرة، لكن ضعيفة بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.