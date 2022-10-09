الـ700 أخيرا.. رونالدو يسجل مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء ليدخل في مكان أنتوني مارسيال المصاب مع الدقيقة 29.

وانطلق رونالدو في الدقيقة 44 ليتسلم تمريرة طولية من كاسيميرو ويسدد يسارية قوية في شباك بيكفورد.

الهدف هو الثاني لرونالدو في الموسم الحالي والأول في الدوري خلال عشر مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو بذلك هدفه الـ700 مع الأندية التي لعب لها.

بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و144 مع مانشستر يونايتد و101 مع يوفنتوس و5 مع سبورتنج لشبونة.

الهدف هو الـ28 لرونالدو في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد بعد العودة.

وسجل رونالدو هدفه السادس في 15 مباراة لعبها أمام إيفرتون.