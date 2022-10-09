الـ700 أخيرا.. رونالدو يسجل مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بالتسجيل أمام إيفرتون

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء ليدخل في مكان أنتوني مارسيال المصاب مع الدقيقة 29.

وانطلق رونالدو في الدقيقة 44 ليتسلم تمريرة طولية من كاسيميرو ويسدد يسارية قوية في شباك بيكفورد.

أخبار متعلقة
أرتيتا: هكذا هزمنا ليفربول.. واللعب ضد مارتينيلي كابوس سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد الكونفدرالية - هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون

الهدف هو الثاني لرونالدو في الموسم الحالي والأول في الدوري خلال عشر مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو بذلك هدفه الـ700 مع الأندية التي لعب لها.

بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و144 مع مانشستر يونايتد و101 مع يوفنتوس و5 مع سبورتنج لشبونة.

الهدف هو الـ28 لرونالدو في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد بعد العودة.

وسجل رونالدو هدفه السادس في 15 مباراة لعبها أمام إيفرتون.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب شجار لاعبي أرسنال وليفربول برونو فيرنانديز: من الصعب عد أهداف رونالدو إلى الآن تين هاج: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الدربي.. ورونالدو كان بحاجة للثقة أتى فأنهى.. رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بدخول اضطراري كلوب: الأمر لا يبدو جيدا بالنسبة لإصابة أرنولد ولويس دياز ساكا: عانينا لسنوات أمام ليفربول.. مارتينيلي: القلب أهم من العمر أرتيتا: هكذا هزمنا ليفربول.. واللعب ضد مارتينيلي كابوس انتهت في الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1) - (2) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بعد الفوز على الاتحاد المنستيري.. بعثة الأهلي تصل القاهرة 5 ساعة | الكرة المصرية
هل يغيب ديبالا عن كأس العالم؟ مورينيو: من خبرتي لن يلعب مجددا في 2022 6 ساعة | الكرة الأوروبية
شبان قنا يتعاقد مع شقيق كريم بامبو 6 ساعة | الدرجة الثانية
كرة يد - جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" 6 ساعة | كرة يد
جمال عبد الحميد: انتقادات نداي مبالغ فيها.. ولا مشكلة مع إمام عاشور 6 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - خطوة جديدة تقرب عمرو السيسي من الانتقال إلى الزمالك 6 ساعة | الكرة المصرية
أحمد دياب: الكرة للجماهير.. لكن العودة يجب أن تكون تدريجية 6 ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا بسبب شجار لاعبي أرسنال وليفربول 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي